WebCatalog
Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brandfolder» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Платформа №1 для управління цифровими активами для зручності корпоративного використання. Brandfolder допомагає маркетологам і креативним особам керувати всіма своїми активами та розподіляти їх, а також розуміти їхню ефективність.

Вебсайт: brandfolder.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Brandfolder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Starchive

Starchive

starchive.io

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Landingi

Landingi

landingi.com

Expertnaire

Expertnaire

expertnaire.com

ScalePad Lifecycle Manager

ScalePad Lifecycle Manager

scalepad.com

Joomag

Joomag

joomag.com

Shireburn

Shireburn

shireburn.com

Lumavate

Lumavate

lumavate.com

Costimize

Costimize

costimize.io

CoinLoan

CoinLoan

coinloan.io

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

Ziptility

Ziptility

ziptility.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності