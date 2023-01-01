Платформа №1 для управління цифровими активами для зручності корпоративного використання. Brandfolder допомагає маркетологам і креативним особам керувати всіма своїми активами та розподіляти їх, а також розуміти їхню ефективність.

Вебсайт: brandfolder.com

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