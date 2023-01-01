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Mately

Mately

mately.io

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Mately — це простий інструмент, який допомагає окремим особам і невеликим командам керувати своїми контактами. Наша місія полягає в тому, щоб запропонувати командам можливість використовувати свій найбільший актив – свої контакти – за допомогою простої та зручної програми. Наша мета – стати еталонним рішенням як для людей, яким потрібна персональна CRM, так і для команд, яким потрібно працювати з багатьма контактами (стартапи, інвестори, HR/рекрутери, продавці, PR/маркетинг/менеджери заходів тощо).

Вебсайт: mately.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mately». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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