Mately — це простий інструмент, який допомагає окремим особам і невеликим командам керувати своїми контактами. Наша місія полягає в тому, щоб запропонувати командам можливість використовувати свій найбільший актив – свої контакти – за допомогою простої та зручної програми. Наша мета – стати еталонним рішенням як для людей, яким потрібна персональна CRM, так і для команд, яким потрібно працювати з багатьма контактами (стартапи, інвестори, HR/рекрутери, продавці, PR/маркетинг/менеджери заходів тощо).

Вебсайт: mately.io

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