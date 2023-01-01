Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Barantum» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Barantum — це провідний Cloud CRM в Індонезії для команд продажів на місцях, розроблений, щоб допомогти продавцям у їхньому повсякденному житті, діючи як їхній особистий помічник. Думайте про це як про Siri для вашої команди продажів, яка створена для підвищення ефективності продажів у дорозі.

Вебсайт: barantum.com

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