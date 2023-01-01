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BuzzBoard

BuzzBoard

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Вебсайт: buzzboard.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BuzzBoard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.

Вебсайт: buzzboard.ai

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