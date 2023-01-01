BuzzBoard
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Вебсайт: buzzboard.ai
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BuzzBoard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.
Вебсайт: buzzboard.ai
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