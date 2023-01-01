Проста CRM і автоматизація продажів для невеликих команд. Wobaka — це універсальний інструмент CRM і автоматизації продажів, який дозволяє легко керувати контактами, ділитися електронними листами та автоматизувати роботу з людьми, не втрачаючи розуму.

Вебсайт: wobaka.com

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