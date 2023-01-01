Modern JavaScript Tutorial: прості, але детальні пояснення з прикладами та завданнями, зокрема: закриття, документи та події, об’єктно-орієнтоване програмування тощо.

Вебсайт: javascript.info

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