Ласкаво просимо до інтерактивного посібника з мови LearnPython.org. Незалежно від того, досвідчений ви програміст чи ні, цей веб-сайт призначений для всіх, хто бажає вивчити мову програмування Python.

Вебсайт: learnpython.org

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