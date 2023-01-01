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LearnPython.org

LearnPython.org

learnpython.org

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Ласкаво просимо до інтерактивного посібника з мови LearnPython.org. Незалежно від того, досвідчений ви програміст чи ні, цей веб-сайт призначений для всіх, хто бажає вивчити мову програмування Python.

Вебсайт: learnpython.org

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