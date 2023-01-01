Bit — стандартна інфраструктура для компонентів. Це все, що потрібно вашим командам, щоб насолоджуватися автономною розробкою, швидшими випусками, простою послідовністю та співпрацею в масштабі. Спробуйте безкоштовно.

Вебсайт: bit.dev

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.