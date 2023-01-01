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Sococo

Sococo

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Вебсайт: sococo.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sococo — це онлайн-робоче місце, де розподілені команди щодня збираються працювати разом, пліч-о-пліч. Незалежно від того, де можуть бути члени команди. У коридорі, на іншому кінці кампусу чи на півдорозі світу – робота в онлайн-офісі вашої організації навіть продуктивніша, ніж перебування на одному поверсі чи в одній кімнаті.

Вебсайт: sococo.com

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