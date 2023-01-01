Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sococo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sococo — це онлайн-робоче місце, де розподілені команди щодня збираються працювати разом, пліч-о-пліч. Незалежно від того, де можуть бути члени команди. У коридорі, на іншому кінці кампусу чи на півдорозі світу – робота в онлайн-офісі вашої організації навіть продуктивніша, ніж перебування на одному поверсі чи в одній кімнаті.

Вебсайт: sococo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sococo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.