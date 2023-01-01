Land id™ – раніше MapRight. Land Identity™ & Property Mapping Made Simple - Land id™ дає змогу професіоналам у сфері нерухомості та промисловості, землевласникам і зацікавленим землею відкривати докладні дані про ділянки та створювати чудові інтерактивні карти, якими можна ділитися.

Вебсайт: id.land

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