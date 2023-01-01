Віртуальна фасилітація стала простою та привабливою. Розроблено для фасилітаторів і тренерів, щоб виконувати більше інтерактивних заходів, активізувати участь, заощадити час і усунути хаос. Раніше Slingshow.

Вебсайт: clayboard.com

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