Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mr. Cook» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Mr. Cook — це програма для керування рецептами, яка допомагає впорядковувати, ділитися рецептами, ділитися ними, планувати страви та створювати списки покупок. Ми прагнемо зробити приготування легшим, швидшим і веселішим.

Вебсайт: mrcook.app

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