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Mr. Cook

Mr. Cook

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Вебсайт: mrcook.app

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Mr. Cook — це програма для керування рецептами, яка допомагає впорядковувати, ділитися рецептами, ділитися ними, планувати страви та створювати списки покупок. Ми прагнемо зробити приготування легшим, швидшим і веселішим.

Вебсайт: mrcook.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mr. Cook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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