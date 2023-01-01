Simply Recipes тут, щоб допомогти вам приготувати смачні страви з меншим стресом і більшою радістю. Пропонуємо рецепти та кулінарні поради для домашніх кухарів, від домашніх кулінарів. Допомога у створенні «кухонних виграшів» — ось що ми прагнемо.

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