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Simply Recipes

Simply Recipes

simplyrecipes.com

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Simply Recipes тут, щоб допомогти вам приготувати смачні страви з меншим стресом і більшою радістю. Пропонуємо рецепти та кулінарні поради для домашніх кухарів, від домашніх кулінарів. Допомога у створенні «кухонних виграшів» — ось що ми прагнемо.

Вебсайт: simplyrecipes.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Simply Recipes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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