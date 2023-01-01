Taste of Home
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Taste of Home» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: tasteofhome.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Taste of Home». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
The Pioneer Woman
thepioneerwoman.com
Bon Appétit
bonappetit.com
Epicurious
epicurious.com
The Kitchn
thekitchn.com
Kitchen Stories
kitchenstories.com
Simply Recipes
simplyrecipes.com
Women's Health
womenshealthmag.com
Delish
delish.com
Serious Eats
seriouseats.com
Meta Nutrition
metnu.com
Food52
food52.com
Betty Crocker
bettycrocker.com