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Blooket

Blooket

blooket.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Blooket — це новий захоплюючий погляд на сучасну гру для перегляду в класі. Він має на меті поєднати дії з освітою, щоб створити найвищий досвід навчання!

Вебсайт: blooket.com

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