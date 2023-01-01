Blooket — це новий захоплюючий погляд на сучасну гру для перегляду в класі. Він має на меті поєднати дії з освітою, щоб створити найвищий досвід навчання!

Вебсайт: blooket.com

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