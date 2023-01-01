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Harvard Business Publishing Education

Harvard Business Publishing Education

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Harvard Business Publishing Education співпрацює з викладачами та учнями в усьому світі, будучи найбагатшим джерелом ідей щодо покращення освіти менеджменту.

Вебсайт: hbsp.harvard.edu

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