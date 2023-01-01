Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fountain доступний в Інтернеті та на мобільних пристроях, тому ви можете найняти кандидатів, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі.

Вебсайт: fountain.com

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