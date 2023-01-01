Google Tech Dev Guide

Незалежно від того, чи ви новачок у комп’ютерній науці, чи досвідчений програміст, у посібнику Google для технічних розробників є щось для вас. Ми ретельно відібрали матеріали з різних джерел, у тому числі від Google, які ви можете використовувати, щоб розвивати свої технічні навички, доповнювати курсову роботу та готуватися до співбесід.

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