Альтернативи - TouchBistro

Foodics

foodics.com

Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...