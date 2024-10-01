Альтернативи - TouchBistro
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms допомагає операторам гостинності збільшити прибутки за допомогою бронювання без комісії, віртуального списку очікування, керування столиками, профілів гостей, маркетингу електронною поштою тощо. Компанія забезпечує пряме бронювання за допомогою комплексної системи, яка дозволяє ресторанам...
OpenTable
opentable.com
OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.
7shifts
7shifts.com
7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання гра...
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — це універсальна ресторанна платформа, яка допомагає підприємствам гостинності спростити, масштабувати та надавати клієнтам винятковий досвід. Власники ресторанів можуть зрозуміти свій бізнес за допомогою детальних звітів за лічені хвилини, визначити найбільш продавані пун...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
Tock
exploretock.com
Комплексна платформа бронювання Tock надає постачальникам послуг гостинності інструменти, необхідні для створення успішного бізнесу та надання виняткових вражень. Завдяки потужним можливостям керування таблицями та найкращій у своєму класі підтримці Tock надає компанії повний контроль. Ресторани, ба...
ResDiary
resdiary.com
esDiary є одним із провідних у світі постачальників послуг онлайн-бронювання ресторанів, щомісяця відвідує понад 13,9 мільйонів відвідувачів у понад 9000 ресторанах у 59 країнах. ResDiary — це веб-програма, яка продається як програмне забезпечення як послуга та доступна через Інтернет. Наша штаб-ква...
Epos Now
eposnow.com
Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS пропонує вдосконалене цифрове рішення для управління, безпроблемну т...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...
Foodics
foodics.com
Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...
BentoBox
getbento.com
Познайомтеся з технологіями, які створюють ресторанну магію. Від дизайну веб-сайту до онлайн-замовлень і рішень для оплати, BentoBox допомагає ресторанам по всьому світу створювати кращі враження для своїх клієнтів і персоналу.
Rezku POS
rezku.com
Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне для концепції обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення білих етикеток, розширену звітність, управління запасами, онлайн...
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
orderbird
orderbird.com
Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.
Owner.com
owner.com
Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові суперздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сай...
Lavu
lavu.com
Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...
Apicbase
apicbase.com
Отримайте повний огляд задньої частини будинку Скоротіть розрив між теоретичними та фактичними витратами на їжу у ваших ресторанах, темних кухнях і центральних кухнях за допомогою провідного програмного забезпечення для управління ресторанами.
SALIDO
salido.com
SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваш універсальний магазин для безперервного та надефективного ресторанного бізнесу.
Parrot
pos.parrotsoftware.io
Повний контроль над вашим рестораном Наш термінал забезпечує 100% точність усіх транзакцій. З Parrot усуньте різницю в скороченнях готівки на картках і відновіть душевний спокій щодо своїх фінансів.
BeyondMenu
beyondmenu.com
Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.
Yelli
yelliapp.com
Yelli — це нова програма, розроблена виключно для ресторанів та їх персоналу. Створений офіціанткою, Yelli надає вашій команді оптимізовану комунікаційну та навчальну платформу для спрощення повсякденних операцій обслуговування. Необмежена кількість користувачів, без контрактів і лише 99 доларів США...