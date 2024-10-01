Альтернативи - TouchBistro

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести сво...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

SevenRooms допомагає операторам гостинності збільшити прибутки за допомогою бронювання без комісії, віртуального списку очікування, керування столиками, профілів гостей, маркетингу електронною поштою тощо. Компанія забезпечує пряме бронювання за допомогою комплексної системи, яка дозволяє ресторанам...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання гра...

Clover

Clover

clover.com

Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS — це універсальна ресторанна платформа, яка допомагає підприємствам гостинності спростити, масштабувати та надавати клієнтам винятковий досвід. Власники ресторанів можуть зрозуміти свій бізнес за допомогою детальних звітів за лічені хвилини, визначити найбільш продавані пун...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

Tock

Tock

exploretock.com

Комплексна платформа бронювання Tock надає постачальникам послуг гостинності інструменти, необхідні для створення успішного бізнесу та надання виняткових вражень. Завдяки потужним можливостям керування таблицями та найкращій у своєму класі підтримці Tock надає компанії повний контроль. Ресторани, ба...

ResDiary

ResDiary

resdiary.com

esDiary є одним із провідних у світі постачальників послуг онлайн-бронювання ресторанів, щомісяця відвідує понад 13,9 мільйонів відвідувачів у понад 9000 ресторанах у 59 країнах. ResDiary — це веб-програма, яка продається як програмне забезпечення як послуга та доступна через Інтернет. Наша штаб-ква...

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS пропонує вдосконалене цифрове рішення для управління, безпроблемну т...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...

Zenput

Zenput

zenput.com

Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Познайомтеся з технологіями, які створюють ресторанну магію. Від дизайну веб-сайту до онлайн-замовлень і рішень для оплати, BentoBox допомагає ресторанам по всьому світу створювати кращі враження для своїх клієнтів і персоналу.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне для концепції обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення білих етикеток, розширену звітність, управління запасами, онлайн...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.

orderbird

orderbird

orderbird.com

Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові суперздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сай...

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

Отримайте повний огляд задньої частини будинку Скоротіть розрив між теоретичними та фактичними витратами на їжу у ваших ресторанах, темних кухнях і центральних кухнях за допомогою провідного програмного забезпечення для управління ресторанами.

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваш універсальний магазин для безперервного та надефективного ресторанного бізнесу.

Parrot

Parrot

pos.parrotsoftware.io

Повний контроль над вашим рестораном Наш термінал забезпечує 100% точність усіх транзакцій. З Parrot усуньте різницю в скороченнях готівки на картках і відновіть душевний спокій щодо своїх фінансів.

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.

Yelli

Yelli

yelliapp.com

Yelli — це нова програма, розроблена виключно для ресторанів та їх персоналу. Створений офіціанткою, Yelli надає вашій команді оптимізовану комунікаційну та навчальну платформу для спрощення повсякденних операцій обслуговування. Необмежена кількість користувачів, без контрактів і лише 99 доларів США...

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності