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Rewards Fuel

Rewards Fuel

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Вебсайт: rewardsfuel.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rewards Fuel» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розширюйте та залучайте свій список розсилок. Rewards Fuel допоможе вам досягти більше маркетингових цілей за менший час, пропонуючи учасникам різноманітні способи участі. Проведення конкурсу безпосередньо у Facebook чи Instagram залишає на столі багато питань щодо участі, перевірки та вимірювання. За допомогою Rewards Fuel ви можете вибрати з понад 34 різних методів участі (або дій) під час створення конкурсу, наприклад, попросити учасників підписатися на вас в Instagram або Twitter, щоб взяти участь, завантажити файл для участі, підписатися на ваш інформаційний бюлетень або канал YouTube, відвідати ваш магазин Etsy, перегляньте свою сторінку Shopify, завантажте свою програму, щоб виграти тощо. З Rewards Fuel ваші конкурси легко налаштувати, тому ви можете проявити творчість. Крім того, ви отримаєте детальну статистику конкурсу, яку можна роздрукувати або надіслати електронною поштою, націлити та заблокувати доступ до місць, присудити цифрові та фізичні призи тощо.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: rewardsfuel.com

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