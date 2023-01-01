Newcastle Permanent Building Society — австралійська фінансова установа з головним офісом у Ньюкаслі, Новий Південний Уельс, Австралія. Він був заснований у 1903 році групою однодумців, які хотіли допомогти сім’ям придбати власні будинки.

Вебсайт: newcastlepermanent.com.au

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