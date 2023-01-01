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Bamboo Airways

Bamboo Airways

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Вебсайт: bambooairways.com

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Bamboo Airways JSC, діюча як Bamboo Airways, є в’єтнамською туристичною авіакомпанією, що належить FLC Group, зареєстрованій у Куї Нхон, В’єтнам, з головним офісом у районі Cầu Giấy, Ханой. Заснована в 2017 році, авіакомпанія розпочала роботу 16 січня 2019 року.

Вебсайт: bambooairways.com

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