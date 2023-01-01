WebCatalog

Nextmessage

Nextmessage

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: nextmessage.nl

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nextmessage» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Choose the best email marketing software - Discover how Nextmessage maximizes your email marketing potential. This directly leads to increased revenue and profit. Choose the tools you need for more revenue: - Send newsletters: send your first newsletter within 5 minutes. Import your contacts, design an email with the handy email builder, and send it immediately. - Automated campaigns: create smart audiences and email flows based on website visits, order history, and other customer data. Fully measurable and personalized. - Increase customer loyalty: earn points with a loyalty card, both online and in-store. Strengthen loyalty with gift vouchers and personalized offers.

Категорії:

Business
Email Marketing Software

Вебсайт: nextmessage.nl

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Nextmessage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Mailchimp

Mailchimp

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Pipedrive

Pipedrive

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Odoo

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Brevo

Brevo

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Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

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Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

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SendGrid

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ConvertKit

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