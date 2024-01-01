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WhatCounts

WhatCounts

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Вебсайт: whatcounts.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

WhatCounts – це постачальник послуг електронної пошти, який допомагає надсилати те, що має значення, за допомогою дивовижної платформи та агентства, що надає повний спектр послуг, щоб це підтримувати. Ми співпрацюємо з компаніями, щоб збільшити дохід, використовуючи наших досвідчених експертів електронної пошти та складну платформу електронного маркетингу. Ми надаємо керування даними, програмне забезпечення та послуги для маркетологів, які прагнуть доставляти розумні персоналізовані цифрові повідомлення своїм цільовим аудиторіям. Команда WhatCounts наполегливо працює, щоб ваші передплатники завжди отримували змістовні повідомлення.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: whatcounts.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WhatCounts». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

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Saving Says

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Futr

futr.ai

Caden AI

Caden AI

trycaden.com

Twilio

Twilio

twilio.com

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