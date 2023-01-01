Роблі є провідним інноватором у сфері автоматизації маркетингу малого бізнесу. Роблі винайшов OpenGen у 2014 році, а Robly A.I. у 2015 році.

Вебсайт: robly.com

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