Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shudder» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Shudder — це американська послуга відео на вимогу, яка включає фільми жахів, трилерів і надприродне, за підпискою, якою володіє та керує AMC Networks.

Вебсайт: shudder.com

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