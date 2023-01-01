Facebook (стилізований під facebook) — це американська онлайн-соціальна медіа та служба соціальної мережі, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, і є флагманською службою однойменної компанії Facebook, Inc. Її заснував Марк Цукерберг разом зі студентами Гарвардського коледжу та сусідами по кімнаті. Едуардо Саверін, Ендрю МакКоллум, Дастін Московіц і Кріс Хьюз. Засновники спочатку обмежили членство у Facebook лише для студентів Гарварду. Членство було розширено до Колумбійського, Стенфордського та Єльського університетів, а потім до решти Ліги Плюща, Массачусетського технологічного інституту та вищих навчальних закладів у районі Бостона, а потім до інших університетів і, нарешті, до учнів старших класів. З 2006 року кожен, хто стверджує, що йому виповнилося 13 років, може стати зареєстрованим користувачем Facebook, хоча це може відрізнятися залежно від місцевих законів. Назва походить від довідників на обличчі, які часто дають студентам американських університетів. Доступ до Facebook можна отримати з пристроїв з підключенням до Інтернету, таких як персональні комп’ютери, планшети та смартфони. Після реєстрації користувачі можуть створити профіль, що розкриває інформацію про себе. Вони можуть публікувати текст, фотографії та мультимедіа, якими поділяються з будь-якими іншими користувачами, які погодилися бути їхніми «другами», або, з іншими налаштуваннями конфіденційності, з будь-яким читачем. Користувачі також можуть використовувати різноманітні вбудовані програми, приєднуватися до груп спільних інтересів, купувати та продавати товари чи послуги на Marketplace, а також отримувати сповіщення про діяльність своїх друзів у Facebook і діяльність сторінок Facebook, за якими вони стежать. Facebook стверджував, що станом на грудень 2018 року у нього було понад 2,3 мільярда активних користувачів щомісяця, і це був найбільш завантажуваний мобільний додаток у 2010-х у всьому світі. Facebook був предметом широкого висвітлення в ЗМІ та багатьох суперечок, часто пов’язаних із конфіденційністю користувачів (як у випадку з Скандал із даними Cambridge Analytica), політичні маніпуляції (як у випадку з виборами в США 2016 року), психологічні наслідки, такі як залежність і низька самооцінка, а також такий вміст, як фейкові новини, теорії змови, порушення авторських прав і ворожі висловлювання. Коментатори звинуватили Facebook у добровільному сприянні поширенню такого контенту.

Вебсайт: facebook.com

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