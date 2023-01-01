WebCatalog

Medium

Medium

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: medium.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Medium» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Medium — це платформа онлайн-видання, розроблена Еваном Вільямсом і запущена в серпні 2012 року. Вона належить корпорації A Medium. Платформа є прикладом соціальної журналістики, яка має гібридну колекцію аматорських і професійних людей і публікацій, або ексклюзивних блогів чи видавців на Medium, і регулярно вважається хостом блогів. Вільямс, який раніше був співзасновником Blogger і Twitter, спочатку розробив Medium як засіб для публікації творів і документів, довжина яких перевищує максимально допустимі 140 символів Twitter (зараз 280 символів).

Вебсайт: medium.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Medium». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Blogger

Blogger

blogger.com

Dimensions

Dimensions

dimensions.ai

Calaméo

Calaméo

calameo.com

Banned.Video

Banned.Video

banned.video

SparkToro

SparkToro

sparktoro.com

X

X

twitter.com

Termify

Termify

termify.io

Automata

Automata

byautomata.io

Longreads

Longreads

longreads.com

Outbrain

Outbrain

outbrain.com

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

officio.work

officio.work

officio.work

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності