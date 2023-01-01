Medium — це платформа онлайн-видання, розроблена Еваном Вільямсом і запущена в серпні 2012 року. Вона належить корпорації A Medium. Платформа є прикладом соціальної журналістики, яка має гібридну колекцію аматорських і професійних людей і публікацій, або ексклюзивних блогів чи видавців на Medium, і регулярно вважається хостом блогів. Вільямс, який раніше був співзасновником Blogger і Twitter, спочатку розробив Medium як засіб для публікації творів і документів, довжина яких перевищує максимально допустимі 140 символів Twitter (зараз 280 символів).

Вебсайт: medium.com

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