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Banned.Video

Banned.Video

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Вебсайт: banned.video

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Веб-сайт із відео, що належить засновнику Infowars Алексу Джонсу, який регулярно ділиться теоріями змови, зокрема щодо COVID-19 і виборів у США 2020 року.

Вебсайт: banned.video

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