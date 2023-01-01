Cogeco Média

Додаток Cogeco Media об’єднує 13 наших радіостанцій в одному зручному додатку. Слухайте наживо 98,5 у Монреалі, 106,9 у Морісі, 107,7 в Естрі та 104,7 в Оутауе; Станції мережі Rythme у Монреалі, Морісі та Естрі, CIME у Лаврентійських островах; CKOI та The Beat у Монреалі, FM 93 та M102.9 у Квебеку. Досліджуйте якісний вміст, переслуховуйте наше аудіо за запитом або слухайте наші подкасти.

Вебсайт: 985fm.ca

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