WebCatalog

Альтернативи - Prezi

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

microsoft.com

Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Діліться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ви...

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, було випущено в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Слайди, історії та ідеї для натхнення. Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, представляти, транслювати та публікувати презентації — розумнішим способом.

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.