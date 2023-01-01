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MindMeister

MindMeister

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Вебсайт: mindmeister.com

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MindMeister — це онлайн-додаток для створення розумових карт, який дозволяє користувачам візуалізувати, ділитися та представляти свої думки через хмару. MindMeister був запущений у 2007 році програмною компанією MeisterLabs GmbH, заснованою Міхаелем Холлауфом і Тіллем Воллмером. Після 10 років на ринку MindMeister має понад 7 мільйонів користувачів, які на сьогоднішній день створили понад мільярд ідей.

Вебсайт: mindmeister.com

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