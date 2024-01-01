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SocketLabs

SocketLabs

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Вебсайт: socketlabs.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у користуванні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найвищий рівень взаємодії з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - отримувати детальну візуальну інформацію про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти. У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання у вхідні» це наша пристрасть.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Інструменти доставки електронної пошти
Програмне забезпечення електронного маркетингу
Програмне забезпечення транзакцій електронної пошти

Вебсайт: socketlabs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SocketLabs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Square

Square

squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

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