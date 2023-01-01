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Альтернативи - PersistIQ

Gmail

Gmail

google.com

Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 ро...

Outlook

Outlook

microsoft.com

Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...

Proton Mail

Proton Mail

proton.me

ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря,...

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

iCloud Mail

iCloud Mail

icloud.com

За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod t...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...

Yandex Mail

Yandex Mail

mail.yandex.com

Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.

Titan Email

Titan Email

titan.email

Ділова електронна пошта, орієнтована на клієнта, допоможе вам розвиватися. Titan — це перший пакет корпоративної електронної пошти, який допоможе вам побудувати глибші та змістовніші відносини з клієнтами.

mail.com

mail.com

mail.com

Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!

OnMail

OnMail

onmail.com

OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.

Hostinger Webmail

Hostinger Webmail

webmail.hostinger.com

Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.

Tutanota

Tutanota

tutanota.com

Tutanota — це програмне забезпечення електронної пошти з наскрізним шифруванням і безкоштовна безпечна служба електронної пошти. Її бізнес-модель виключає заробіток грошей на рекламі, покладаючись виключно на пожертви та підписки Premium. Девіз сервісу «einfach.sicher.mailen» означає «легка.безпечна...

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

Пошта Mail.ru — найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошу...

IONOS Webmail

IONOS Webmail

ionos.com

Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.

Rediffmail

Rediffmail

mail.rediff.com

Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.

Disroot Mail

Disroot Mail

disroot.org

Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL,...

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

STRATO

STRATO

strato.de

Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak

HEY Email

HEY Email

hey.com

Електронна пошта в найкращому вигляді, новинка від Basecamp.

Burner Mail

Burner Mail

burnermail.io

Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Отримайте діловий VoIP з Dialpad і зв’яжіть свою команду за допомогою хмарної телефонної системи, яка робить ділове спілкування простішим і ефективнішим. Спробуйте безкоштовно!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Five9

Five9

five9.com

Five9 — це найбільш надійний і надійний хмарний контакт-центр, який, як доведено, розкриває дані про клієнтів і дає змогу агентам і організаціям забезпечувати надзвичайний досвід роботи з клієнтами. Five9 - Контакт-центр як послуга - CCaaS.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких ...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

BT Email

BT Email

email.bt.com

Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org

mailbox.org ► безпечна скринька електронної пошти без реклами ✓ Інтернет-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!

네이버 메일

네이버 메일

mail.naver.com

Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.

Aruba.it Webmail

Aruba.it Webmail

webmail.aruba.it

Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

Clean Email

Clean Email

clean.email

Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Adversus

Adversus

adversus.io

Покращіть вихідні дзвінки вже сьогодні. Ми допомагаємо кол-центрам підвищувати KPI, приймати кращі рішення на основі інформації та розумніше керувати контактами.

Paced Email

Paced Email

paced.email

Групуйте свої електронні листи в керовані щоденні, щотижневі або щомісячні дайджести.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

Daum Mail

Daum Mail

daum.net

Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Наберіть потенційних клієнтів у 4 рази швидше та максимізуйте живі розмови за допомогою нашого телефону для продажів. Підвищте продуктивність торгових представників і максимізуйте дохід! Спробуйте PhoneBurner сьогодні!

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail — це найкраща платформа електронної пошти, розроблена, щоб значно полегшити робоче життя будь-якого професіонала. Пропонуємо інструменти та функції, які приносять вам користь. Завітайте до нас зараз!

Libero Mail

Libero Mail

libero.it

Libero.it (Libero Mail)

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

Скоротіть час вашої команди на керування електронною поштою вдвічі та почніть шлях до чистішої папки "Вхідні" та продуктивнішого дня за допомогою SaneBox. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!

Vivaldi Webmail

Vivaldi Webmail

vivaldi.com

Служба електронної пошти від Vivaldi.

163网易免费邮

163网易免费邮

mail.163.com

Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське...

Kanban Mail

Kanban Mail

kanbanmail.app

Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.

Yahoo!メール

Yahoo!メール

yahoo.co.jp

Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Хмарна розробка програмного забезпечення для вихідних і вхідних кол-центрів.

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.

Anytime Mailbox

Anytime Mailbox

anytimemailbox.com

Переглядайте та керуйте своєю поштовою поштою онлайн за допомогою віртуальної поштової скриньки. Віртуальна поштова скринька дозволяє вам керувати поштою та пакетами в дорозі зі свого телефону, щоб ви могли читати важливу пошту, пересилати пакунки, подрібнювати й утилізувати поштові відправлення та...

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