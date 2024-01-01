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DealLab

DealLab

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: deallab.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DealLab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте тривоги та ризики та уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комунікацію, щоб зацікавлені сторони завжди були узгоджені та підзвітні. Збільште відсоток виграшів і скоротіть час отримання доходів у відділах продажів завдяки покращеній видимості угод, найкращим організаційним практикам, чітко розробленим наступним крокам і шаблонам спільного плану дій.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для цифрових продажів
Програмне забезпечення для підтримки продажів

Вебсайт: deallab.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DealLab». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Salesforce

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Showpad

Showpad

showpad.com

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Highspot

highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

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