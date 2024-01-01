Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DealLab» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте тривоги та ризики та уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комунікацію, щоб зацікавлені сторони завжди були узгоджені та підзвітні. Збільште відсоток виграшів і скоротіть час отримання доходів у відділах продажів завдяки покращеній видимості угод, найкращим організаційним практикам, чітко розробленим наступним крокам і шаблонам спільного плану дій.

Категорії :

Вебсайт: deallab.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DealLab». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.