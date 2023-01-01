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Valuecase

Valuecase

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Вебсайт: valuecase.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являється можливість. Команди відділу продажів і успіху клієнтів будь-якого розміру обирають Valuecase, щоб залучати клієнтів, спрощувати співпрацю та відкривати ніколи невідомі ідеї. документи? Спільні плани дій? Рекламні ролики? Завдяки Valuecase усі вони знаходяться в одному чудовому просторі, доступ до якого доступний потенційним клієнтам одним клацанням миші. Від першого контакту з вашим продуктом до продажу, адаптації та далі.

Категорії:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

Вебсайт: valuecase.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Highspot

Highspot

highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Dubb

Dubb

dubb.com

Seismic

Seismic

seismic.com

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