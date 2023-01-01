Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являється можливість. Команди відділу продажів і успіху клієнтів будь-якого розміру обирають Valuecase, щоб залучати клієнтів, спрощувати співпрацю та відкривати ніколи невідомі ідеї. документи? Спільні плани дій? Рекламні ролики? Завдяки Valuecase усі вони знаходяться в одному чудовому просторі, доступ до якого доступний потенційним клієнтам одним клацанням миші. Від першого контакту з вашим продуктом до продажу, адаптації та далі.

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Вебсайт: valuecase.com

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