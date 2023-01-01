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OneMob

OneMob

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Вебсайт: onemob.com

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Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути більше уваги, зацікавленості та відповідей. За допомогою потужного конструктора мікросайтів OneMob, засобу завантаження вмісту та функцій керування ви можете легко створювати приголомшливі налаштовані мікросайти, які професійно та захоплююче демонструють ваш бренд і вміст. Ви матимете доступ до широкого спектру шаблонів і параметрів тегів, щоб налаштувати свої мікросайти відповідно до вашого бренду та цільової аудиторії. Але це ще не все – OneMob наповнений функціями, які допоможуть вам створювати, ділитися та відстежувати свій вміст як професіонал. Ви можете створювати відео на ходу за допомогою мобільного, веб-запису та запису екрана OneMob, а також використовувати вбудований телесуфлер сценарію та інструменти для редагування відео, щоб вдосконалити свій вміст. Крім того, за допомогою схвалення відео та відстеження взаємодії ви можете точно бачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригувати свою стратегію. OneMob легко інтегрується з наявним набором технологій, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot тощо, а також інтеграцію вмісту з Zoom, Google Drive, Box і Dropbox. За допомогою вбудованого плагіна для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce і InsideSales ви можете легко створювати вміст і ділитися ним прямо з вашої улюбленої електронної пошти та інструментів продажів. І найприємніше те, що ви можете почати роботу з OneMob безкоштовно! Наш безкоштовний план пропонує доступ до багатьох наших основних функцій, тож ви можете спробувати OneMob без ризику та побачити, як він може змінити ваш вміст у грі. Просто відвідайте onemob.com, щоб зареєструватися та почати вже сьогодні!

Категорії:

Business
Content Experience Platforms
AI Sales Assistant Software
Digital Sales Room Software
Sales Engagement Software

Вебсайт: onemob.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OneMob». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Outreach

Outreach

outreach.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Cloze

Cloze

cloze.com

Issuu

Issuu

issuu.com

Gong.io

Gong.io

gong.io

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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