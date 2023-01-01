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Альтернативи - OneMob

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

Cloze

Cloze

cloze.com

Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.

Drift

Drift

drift.com

Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.

Writecream

Writecream

writecream.com

A.I створив холодні листи та вміст.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.

Grain

Grain

grain.com

Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.

Allego

Allego

allego.com

Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.

Aloware

Aloware

aloware.com

Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.

Troops

Troops

troops.ai

Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

Clay

Clay

clay.com

Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Ми усуваємо зайнятість і забезпечуємо справжнє залучення. Зробіть свої AE та CSM продуктивнішими безпосередньо з Gmail. Запит на демонстрацію.

Humanic AI

Humanic AI

humanic.ai

Humanic PLG CRM працює як рампа до HubSpot і розкриває Dark Pipeline без сховища даних.

Uptics

Uptics

uptics.io

Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Balto

Balto

balto.ai

Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.

Contlo

Contlo

contlo.com

Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

ZipChat

ZipChat

zipchat.ai

Збільште коефіцієнт конверсії електронної комерції на 20%. *З огляду на наших клієнтів, ZipChat є найефективнішим способом взаємодії з клієнтами та збільшення продажів.

InstaSalesAI

InstaSalesAI

instasalesai.com

Розблокуйте свій Instagram. Отримайте більше органічного трафіку. Зробіть свій авторитет і максимізуйте свої продажі за допомогою свіжого контенту за допомогою ШІ.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Kixie

Kixie

kixie.com

Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...

VideoDubber.ai

VideoDubber.ai

videodubber.ai

Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!

TurboWrites

TurboWrites

turbowrites.com

TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприкла...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...

Quickblog

Quickblog

quickblog.co

Quickblog допомагає блогерам і контент-агенціям створювати вільні блоги, які мають пріоритет у рейтингу Google, не витрачаючи годин і $$$ на кодування теми, редагування чи дизайн.

Curious Thing

Curious Thing

curiousthing.io

Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-яком...

Oct8ne

Oct8ne

oct8ne.com

Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...

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