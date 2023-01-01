Альтернативи - OneMob
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Troops
troops.ai
Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Mixmax
mixmax.com
Ми усуваємо зайнятість і забезпечуємо справжнє залучення. Зробіть свої AE та CSM продуктивнішими безпосередньо з Gmail. Запит на демонстрацію.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM працює як рампа до HubSpot і розкриває Dark Pipeline без сховища даних.
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Balto
balto.ai
Платформа навігацій №1 у реальному часі для контакт-центрів на базі штучного інтелекту. Допоможіть агентам сказати правильні речі під час кожного дзвінка.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.
CoPilot AI
copilotai.com
Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
ZipChat
zipchat.ai
Збільште коефіцієнт конверсії електронної комерції на 20%. *З огляду на наших клієнтів, ZipChat є найефективнішим способом взаємодії з клієнтами та збільшення продажів.
InstaSalesAI
instasalesai.com
Розблокуйте свій Instagram. Отримайте більше органічного трафіку. Зробіть свій авторитет і максимізуйте свої продажі за допомогою свіжого контенту за допомогою ШІ.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks пропонує хмарне рішення, яке дозволяє маркетологам збільшити свої доходи, поважаючи вибір споживачів.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Безкоштовні сервіси перекладу відео, дубляжу, клонування голосу та синтезу мовлення на основі штучного інтелекту. Розширюйте з нами понад 150 мов, щоб у 10 разів збільшити аудиторію без зусиль!
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites — це інструмент для написання контенту на базі штучного інтелекту, який дозволяє швидко й ефективно створювати високоякісний, зручний для SEO контент. Він використовує передові алгоритми машинного навчання для створення унікального та привабливого вмісту для різноманітних цілей, наприкла...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog допомагає блогерам і контент-агенціям створювати вільні блоги, які мають пріоритет у рейтингу Google, не витрачаючи годин і $$$ на кодування теми, редагування чи дизайн.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-яком...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...