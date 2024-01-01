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Cirrus Insight

Cirrus Insight

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Вебсайт: cirrusinsight.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Cirrus Insight — це плагін для Gmail і Outlook для продавців. Заснована в 2011 році платформа підтримки продажів Cirrus Insight для Gmail і Outlook пропонує комплексну платформу для підвищення продуктивності продажів з інтеграцією Salesforce світового рівня. Ми це розуміємо. Ви працюєте у своїй поштовій скриньці, щоб спілкуватися з клієнтами. Вам потрібні всі інструменти для укладання угоди в одному місці. Зв’язуйтесь із потенційними клієнтами, створюйте теплі кампанії, плануйте зустрічі та відстежуйте вкладення – все це з вашої папки "Вхідні". Завдяки нашій інтеграції з Salesforce більше не потрібно залишати свою папку "Вхідні", щоб внести інформацію в Salesforce. Ніхто не любить зайняту роботу. Тепер ви можете переглядати та оновлювати Salesforce під час роботи. Незалежно від того, який клієнт електронної пошти ви використовуєте, ви можете автоматично синхронізувати електронні листи та зустрічі з Salesforce, відстежувати відкриття електронної пошти, встановлювати наступні нагадування, створювати й оновлювати записи Salesforce, як-от потенційні клієнти, контакти та можливості, планувати дзвінки з продажу тощо.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для залучення до продажу

Вебсайт: cirrusinsight.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cirrus Insight». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Outreach

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Apollo.io

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bigin.com

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