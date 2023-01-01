Альтернативи - Cirrus Insight
Gmail
google.com
Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 ро...
Outlook
microsoft.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря,...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
iCloud Mail
icloud.com
За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod t...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.
Titan Email
titan.email
Ділова електронна пошта, орієнтована на клієнта, допоможе вам розвиватися. Titan — це перший пакет корпоративної електронної пошти, який допоможе вам побудувати глибші та змістовніші відносини з клієнтами.
mail.com
mail.com
Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!
OnMail
onmail.com
OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.
Tutanota
tutanota.com
Tutanota — це програмне забезпечення електронної пошти з наскрізним шифруванням і безкоштовна безпечна служба електронної пошти. Її бізнес-модель виключає заробіток грошей на рекламі, покладаючись виключно на пожертви та підписки Premium. Девіз сервісу «einfach.sicher.mailen» означає «легка.безпечна...
Temp Mail
temp-mail.org
Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.
Mail.ru
mail.ru
Пошта Mail.ru — найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошу...
IONOS Webmail
ionos.com
Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.
Rediffmail
mail.rediff.com
Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.
Disroot Mail
disroot.org
Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL,...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
STRATO
strato.de
Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak
HEY Email
hey.com
Електронна пошта в найкращому вигляді, новинка від Basecamp.
Burner Mail
burnermail.io
Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких ...
BT Email
email.bt.com
Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безпечна скринька електронної пошти без реклами ✓ Інтернет-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!
네이버 메일
mail.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Paced Email
paced.email
Групуйте свої електронні листи в керовані щоденні, щотижневі або щомісячні дайджести.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
Polymail
polymail.io
Polymail — це найкраща платформа електронної пошти, розроблена, щоб значно полегшити робоче життя будь-якого професіонала. Пропонуємо інструменти та функції, які приносять вам користь. Завітайте до нас зараз!
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Mail)
SaneBox
sanebox.com
Скоротіть час вашої команди на керування електронною поштою вдвічі та почніть шлях до чистішої папки "Вхідні" та продуктивнішого дня за допомогою SaneBox. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Служба електронної пошти від Vivaldi.
163网易免费邮
mail.163.com
Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське...
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Переглядайте та керуйте своєю поштовою поштою онлайн за допомогою віртуальної поштової скриньки. Віртуальна поштова скринька дозволяє вам керувати поштою та пакетами в дорозі зі свого телефону, щоб ви могли читати важливу пошту, пересилати пакунки, подрібнювати й утилізувати поштові відправлення та...
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
Ми надаємо рішення для сканування пошти світового класу, які дозволяють окремим особам і малим підприємствам переглядати свою пошту в Інтернеті в будь-якій точці світу. Ми надаємо справжню фізичну адресу, унікальну для вас. Коли ваша пошта надходить, ми скануємо зовнішню сторону конверта, а потім ви...
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Mailbox, виробництва Alibaba. Створіть професійний інструмент для офісної співпраці. -Один із перших постачальників послуг корпоративної електронної пошти в Китаї з 20-річним досвідом професійної корпоративної електронної пошти, який обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.