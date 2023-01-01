Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Outfunnel» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Outfunnel unites your sales and marketing data and prioritizes your leads. All marketing engagement (email opens, web visits, form fills, etc.) gets recorded in your CRM. Sales can identify the hottest leads and sell smarter. Keep sales & marketing contacts in sync 24/7. Find your best opportunities with Lead Scoring and Web Visitor Tracking. Works with Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce and popular marketing tools like Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Lead Ads, Wix, Calendly, etc.

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Вебсайт: outfunnel.com

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