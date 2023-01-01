Альтернативи - Outfunnel
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бізнес став простим — створюйте, продавайте та запускайте онлайн, не наймаючи команду копірайтерів, веб-розробників, дизайнерів чи системних інтеграторів!
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої кома...
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Magileads
magileads.com
Our solution is designed for companies that want to reduce their prospecting time and expenses while maximizing lead generation. As a true assistant to your sales and marketing teams, we analyze, carry out and optimize your prospecting to attract your future customers with continuous and multi-chann...
Entytle
entytle.com
Entytle helps industrial OEMs increase loyalty, reduce churn and capture lifetime value from their installed base. Our SaaS uses AI/ML to make it easy for our users to identify, prioritize and curate offers to existing customers.
Digioh
digioh.com
Збільште кількість конверсій на 3% за допомогою Digioh! Насолоджуйтеся легким збором контактів, тестами, опитуваннями, цільовими сторінками та центрами налаштувань – усе це розроблено для збору, конвергенції та перетворення більшої кількості нульових... Показати більше даних! Розширюйте свій список ...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — це власне програмне забезпечення для аналітики даних і відстеження шляху клієнтів. У нинішньому середовищі відстеження клієнтів, коли Universal Analytics припиняється, а Google Analytics заборонено в кількох європейських країнах, Salespanel є ідеальним рішенням для B2B-бізнесу, який хоч...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane розблоковує Lead Generation завдяки ШІ. Sparklane допомагає вам на всьому шляху пошуку потенційних клієнтів, одночасно: - Визначаючи, відображаючи та рекомендуючи найкращі облікові записи для залучення на основі бізнес-сигналів, оцінених штучним інтелектом - Надаючи повну професійну контак...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
Successeve
successeve.com
Successeve допомагає вам легко керувати своїми клієнтами протягом усього життєвого циклу, від реєстрації до відтоку.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu прогнозує дії, що приносять прибуток, і визначає їх пріоритетність. Збільште доходи та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою механізму автоматизації доходів від MadKudu.
Toplyne
toplyne.io
Платформа оцінки поведінкових потенційних клієнтів, побудована на основі використання продукту першої сторони, CRM, даних про виставлення рахунків і збагачення третьої сторони, яка знаходить канал продажів у вашій послідовності самообслуговування.
Koncert
koncert.com
Багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом від Koncert допоможе вам збільшити дохід від продажів B2B і залучити потенційних клієнтів. AI Dialer. AI Parallel Dialer. AI Flow Dialer. Набір номера з допомогою агента. Каденція.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Correlated
getcorrelated.com
Швидше перетворюйте дані клієнтів на дохід. Менше 1% реєстрацій продуктів перетворюються на платних клієнтів! Збільште свій коефіцієнт конверсії за допомогою Customer Lifecycle Scoring на основі штучного інтелекту. Знайдіть користувачів і облікові записи з найвищою схильністю та націлюйте їх за доп...
EQUP
equp.com
Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».