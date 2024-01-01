Watchity — це найповніша корпоративна відеоплатформа для створення професійно виглядаючого аудіовізуального контенту та онлайн-подій із чудовим візуальним та інтерактивним досвідом, який допоможе вам виділитися з-поміж інших, максимально залучити аудиторію та покращити результати ваших стратегій контенту. Конкурентна перевага Watchity полягає в його унікальному та комплексному поєднанні керованих даними можливостей керування подіями та контентом, створення професійного відео в прямому ефірі та на вимогу, багатоканального розповсюдження в Інтернеті, інтранеті та соціальних мережах, а також залучення аудиторії та інтерактивність. Watchity пропонує спеціальні рішення для вебінарів та інтерактивних подій, потокової передачі в соціальних мережах, а також запису та редагування відео, які підвищують рівень контенту та перетворюють його на незабутні враження, щоб пробудити більше емоцій у аудиторії та зміцнити позиціонування бренду. СОЦІАЛЬНЕ ВІДЕО - Створення контенту та подій для соціальних медіа: - Простота та швидкість виробництва та розповсюдження живих подій та аудіовізуального вмісту. - Телевізійне відео, адаптоване до кожної соціальної мережі, з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Мультипотік у всіх облікових записах соціальних мереж з адаптованими форматами та необмеженою ємністю. - Створюйте кліпи з прямої трансляції та легко діліться ними, не чекаючи завершення трансляції. ВЕБІНАРИ ТА ПОДІЇ - Створюйте інтерактивні та професійні вебінари та події: - Наскрізне керування подіями за допомогою цільових сторінок, реєстрацій, автоматизації електронної пошти, взаємодії та звітності. - Динамічне телевізійне відео з графіками, сценами, переходами та багато іншого. - Безпечна, зручна та інтерактивна кімната для проведення заходів із потоковою трансляцією та керуванням переглядом у форматі FullHD. - Вбудуйте код, щоб інтегрувати кімнату для проведення подій у свій власний веб-сайт або портал і повністю налаштувати її під ваш бренд. ЦЕНТР ВМІСТУ - Записуйте, редагуйте та діліться відео для вашого корпоративного порталу: - Завантажуйте свої відео, додавайте теги, класифікуйте в колекції, захищайте їх і публікуйте для своєї аудиторії. - Записуйте відео за допомогою веб-камери та редагуйте їх, додаючи заставки, субтитри, фонову музику тощо. - Вбудовуваний відеоплеєр на базі браузера, з адаптивним багатобітровим потоковим передаванням і розширеними елементами керування переглядом. - Відеоаналітика для виявлення та аналізу всієї інформації про споживання контенту аудиторією. Якщо ви хочете протестувати Watchity безкоштовно, надішліть запит на безкоштовну пробну версію за адресою: https://www.watchity.com/try-for-free/

Вебсайт: watchity.com

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