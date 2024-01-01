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EventLive

EventLive

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Вебсайт: eventlive.pro

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EventLive — це універсальна програма для трансляції в прямому ефірі та платформа для подій. Це дозволяє користувачам вести пряму трансляцію зі своїх смартфонів або професійного обладнання та запрошувати гостей приєднатися з будь-якого пристрою. Це працює в будь-якій країні. Немає обмежень щодо кількості глядачів, і відео може бути доступним за запитом протягом року. Додаток має низку функцій, зокрема можливість призупиняти та відновлювати трансляцію, завантажувати та створювати резервні копії відео, а також налаштовувати сторінку події за допомогою логотипу, вітального повідомлення та обкладинки чи відео. EventLive має ціноутворення за кожну подію зі знижками, доступними для купівлі кількох подій. Немає підписки. Він пропонує гарантію повернення грошей і реальну людську підтримку.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: eventlive.pro

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EventLive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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mytello

mytello

mytello.com

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