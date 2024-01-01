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Haia

Haia

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Вебсайт: haia.live

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Ти маєш рацію. Є декілька чудових рішень для відеоконференцій, для подій – думає Haia. Найбільшою проблемою в онлайн-подіях і змішаних заходах є залучення відвідувачів, що призводить до поганої взаємодії з користувачем – важко орієнтуватися або брати участь у події. Жодна платформа для подій ще не освоїла це. Дотепер :) Рішення Haia; Ми зосереджуємося на зручному користуванні, ми розробили його з самого початку, і тепер це найбільш зручна платформа для онлайн-і гібридних подій. Ведучі можуть створити повноцінний різноманітний захід, запросити гостей і пустити його на само собою за лічені хвилини - справді! Ми дуже добре працюємо, спрощуючи нашу систему та додаючи унікальні функції, такі як Haia Stages і портали для співпраці.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: haia.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Haia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

RingCentral

RingCentral

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Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

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heysummit.com

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Lets.events

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EventX

EventX

eventx.io

Eventzilla

Eventzilla

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MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Remo

Remo

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