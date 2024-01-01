Ти маєш рацію. Є декілька чудових рішень для відеоконференцій, для подій – думає Haia. Найбільшою проблемою в онлайн-подіях і змішаних заходах є залучення відвідувачів, що призводить до поганої взаємодії з користувачем – важко орієнтуватися або брати участь у події. Жодна платформа для подій ще не освоїла це. Дотепер :) Рішення Haia; Ми зосереджуємося на зручному користуванні, ми розробили його з самого початку, і тепер це найбільш зручна платформа для онлайн-і гібридних подій. Ведучі можуть створити повноцінний різноманітний захід, запросити гостей і пустити його на само собою за лічені хвилини - справді! Ми дуже добре працюємо, спрощуючи нашу систему та додаючи унікальні функції, такі як Haia Stages і портали для співпраці.

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