Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GrafoAI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Grafo AI is a web platform that utilizes advanced AI technology to generate personalized messages for professionals engaging in cold outreach. By simply entering a website or email address, users can receive a personalized icebreaker within 15 seconds. The platform also allows users to bulk import lists of websites and/or email addresses for high volume processing.

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Вебсайт: grafo-ai.com

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