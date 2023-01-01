NorseHub.luther.edu надає студентам, викладачам і співробітникам, батькам, опікунам або довіреним особам самообслуговування для керування вашою інформацією. Проксі-доступ, який раніше називався батьківським порталом, дозволяє іншій особі переглядати обмежений набір інформації про студента, наприклад виписку з рахунку, пропозицію фінансової допомоги, оцінки або сповіщення.

Вебсайт: luther.edu

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