Plaid Portal

Керуйте доступом до ваших спільних даних за допомогою порталу Plaid. Plaid допоможе вам безпечно підключити свої фінансові рахунки до додатків і послуг, які вам подобаються. За допомогою порталу Plaid можна переглядати та контролювати, які програми мають доступ до підключень, які ви встановили через Plaid.

Вебсайт: my.plaid.com

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