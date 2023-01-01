Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «App Store Connect» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Легко завантажуйте, надсилайте та керуйте своїми програмами в App Store за допомогою App Store Connect. Цей набір інструментів також дозволяє переглядати звіти про продажі, отримувати доступ до аналітики додатків, запрошувати користувачів тестувати ваші додатки за допомогою TestFlight і багато іншого.

Вебсайт: appstoreconnect.apple.com

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