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App Store Connect

App Store Connect

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: appstoreconnect.apple.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «App Store Connect» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Легко завантажуйте, надсилайте та керуйте своїми програмами в App Store за допомогою App Store Connect. Цей набір інструментів також дозволяє переглядати звіти про продажі, отримувати доступ до аналітики додатків, запрошувати користувачів тестувати ваші додатки за допомогою TestFlight і багато іншого.

Вебсайт: appstoreconnect.apple.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «App Store Connect». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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