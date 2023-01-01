Механізм спільної соціальної публікації. Known дозволяє будь-якій кількості користувачів розміщувати на спільному сайті дописи в блозі, оновлення статусу, фотографії тощо. Його надійну структуру з відкритим кодом можна використовувати для створення повноцінних сайтів спільноти або блогу для одного користувача. Тобі вирішувати.

Вебсайт: withknown.com

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